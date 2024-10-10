歌手リサ・マリー・プレスリーは、息子の遺体を２か月間も自宅に保存していたという。２０２３年１月に他界したリサ・マリーは、２０２０年に２７歳で息子のベンジャミン・キーオが自ら命を絶ったことに大きなショックを受けていたため、ロサンゼルスの自宅内にドライアイスを使ってその遺体を長期間保管していたのだそうだ。 【写真】急逝した息子のベンジャミン・キーオとのツーショト