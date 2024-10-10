愛知県南知多町は9月25日に、ふるさと納税の大手仲介サイト「楽天ふるさと納税」に、寄付額の誤記入があったとして、町のHP上に「お詫び」を掲載した。寄付金額1万円の返礼品「ひもの5種セット」が「寄付額60円」と誤表示されていた。 同町によると、9月24日18時30分ごろ、委託業者が寄付金額を誤記入のまま表示。翌25日の7時30分ごろに間違いに気づいた委託業者がページを非公開にしたという。その際、異常な件数の寄付が