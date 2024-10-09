医師が勧める不眠に悩む人が飲むべき飲み物「抹茶」活性物質が豊富クックパッドニュース

医師が勧める不眠に悩む人が飲むべき飲み物「抹茶」活性物質が豊富

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 不眠に悩む人に飲んでほしい「飲み物」について医師が解説している
  • 抹茶に含まれるテアニンによって、睡眠の質の改善作用が起こっているそう
  • 顔の表情を読み取る能力や、単語の意味を理解したりする能力も改善される
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