レジ袋が有料化して以来、コンビニ店員には新たなカスハラ被害の要因が増えてしまったかもしれない。大分県の40代後半の女性は、コンビニで働いていた当時を回想し、こう不満を明かした。（文：長田コウ）「有料レジ袋を不要という人が多い！弁当や丼ものの温めを頼まれるので、『レジ袋はどうされますか？』と聞けば、『ただじゃないから要らん』と返事！」グツグツと沸騰するドリアやチャンポン！どうやって抱えるか？レジ袋を買