復活を発表したKalafinaについて、同グループをプロデュースしてきた梶浦由記氏が自身のXで言及した。「Kalafinaの皆さまは今後、私のプロデュースを離れ、私の知らない所で新しいKalafinaとして歩まれることを決意されたのでしょう」「私は私で、将来また一緒にKalafinaの音楽を紡げる道を探ってはおりましたが、それはもう叶わぬ未来となりました」などと投稿している。ユーザーからは、「梶浦さんの手を離れることを選択したと