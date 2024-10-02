大泉洋や出川哲朗、中岡創一が参加 内村光良が開いた豪華すぎる「男子会」FRIDAYデジタル

大泉洋や出川哲朗、中岡創一が参加 内村光良が開いた豪華すぎる「男子会」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 内村光良が開催したという豪華すぎる男子会についてFRIDAYが報じた
  • 店を後にした内村は出川哲朗中岡創一大泉洋を従えていたという
  • 内村と大泉は紅白歌合戦の司会を共同で務めて以来、親交を深めているそう
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