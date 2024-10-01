8月31日と9月1日の二日間にわたり、毎年恒例の番組、「24時間テレビ」が放映された。人気お笑い芸人・やす子のマラソンコースが台風10号接近の影響を受け、日産スタジアムを周回するコースに変更されるなど、波乱含みの内容がネットでの賛否を呼んだ。 番組サイドへの批判も多かった世論に対して、フランス哲学者の福田肇氏は「なんとしても『感動したい』という日本人視聴者のメンタリティこそ問題だ」と指摘す