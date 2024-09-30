IIJmio会員限定オンラインストアが10月1日にオープン！インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）は26日、同社が移動体通信事業者（MNO）から携帯電話回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「IIJmio」（ https://www.iijmio.jp ）において契約者がスマートフォン（スマホ）やスマートウォッチなどのウェアラブル製品を会員限定価格で購入できる「IIJmio会員限定オンラインストア」を20