「ビートたけし」こと北野武9月27日、タレント・ビートたけしが、『スイッチインタビュー』（NHK）に出演。素粒子物理学者・村山斉氏と「宇宙とサイエンス」をテーマに議論を交わしあった。科学や数学が好きで、村山氏との対面を希望していたというたけし。番組のなかでは、「地球人の教養、知識は、宇宙人がいたとき、一瞬にしてすべてひっくり返される。宇宙の端っこがあったとして、『その外は何？』っていうのが我々（人間