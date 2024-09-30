「RIZIN.48」に出場した萩原京平選手（本人Instagramより）9月29日にさいたまスーパーアリーナで開催された「RIZIN.48」に出場していた人気格闘家が、元妻へのDVで今年6月、大阪府警に逮捕されていたことがわかり、格闘技業界およびファンの間に動揺が広がっている。「『集英社オンライン』の報道で、6月に逮捕されていたことがわかったのは、朝倉未来や平本蓮との対戦経験もある、人気ファイターの萩原京平選手です。萩原選手