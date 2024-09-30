9月30日、県議会での不信任決議案を受けた兵庫県知事の斎藤元彦氏が失職した。ノンフィクションライターの石戸諭さんは「斎藤氏の問題は、公益通報に対して調査結果が出る前から『うそ八百』だと断定し、“犯人捜し”を行った点にある。メディアの追及に対しても『だが』『しかし』という言葉を使い、責任から逃れ続けていた」という――。写真＝時事通信フォトインタビューに答える斎藤元彦氏＝2024年9月29日午前、神戸市中央区 -