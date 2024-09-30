中川翔子《新しい千円札の顔が5000円感つよくて間違えそうになる》9月28日、Xにそう投稿したのは、歌手でタレントの中川翔子。自身の財布に入った新千円札の肖像を引き立たせた写真とともに、つぶやいたポストに大きな反響が集まっている。「かつて5千円札には新渡戸稲造が肖像として用いられていました。一方、7月3日から発行された新しい千円札は北里柴三郎です。紙幣の変更は20年ぶりだけに、以前の紙幣に慣れすぎて、今の