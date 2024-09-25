株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2024年9月25日（水）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 食堂 百名店 2024」を発表した。■「食べログ 食堂 百名店 2024」について「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「食