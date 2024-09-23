¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¼Ì¿¿¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬9·î21Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹±Îã¤ÎÎÁÍý¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡Ô¤ªµû¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È³Ñ¼Ñ¡Õ¤ÈÄ´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤È´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤·¤£¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¡Õ¡Ô¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ä¡¢Ì¼¤µ¤óÃ£¤âËè²ó¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤´ÈÓ¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ì¤Æ¡¢¿Í´ÖÌ½Íø¤Ë¿Ô¤­¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤ª