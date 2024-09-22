ジョゼフ・ゴードン＝レヴィットのTシャツに注目米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回に2試合連続となる52号逆転2ランを放ち、52個目の盗塁も成功させるなど、4打数3安打2打点、1盗塁と大暴れだった。前日の敵地マーリンズ戦では大リーグ史上初の「50本塁打＆50盗塁」を超えて「51-51」を達成。米ハリウッド俳優も敬意を示している。自身の