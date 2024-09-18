俳優の真田広之が、アメリカのテレビ業界で最高の栄誉とされるエミー賞を受賞し話題となっている。真田はディズニープラスで配信中のドラマ『SHOGUN 将軍』で主演とプロデューサーを兼務し、主演男優賞を受賞した。同賞で日本人が主演男優賞に選ばれるのは初の快挙だ。【写真】「若いころのお父さんソックリ！」真田広之の俳優息子の近影《やってることが低俗すぎる》受賞を受けて、真田のこれまでの業績をあらためて思い起こ