9月15日に放送された『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演したSnow Man目黒蓮の “結婚発言” に、ファンから批判と落胆の声が集まっている。2週にわたり放送された同番組に出演したのは、目黒、目黒が主演を務める『海のはじまり』（フジテレビ系）を手がけるプロデューサー・村瀬健氏、ドラマ主題歌を担当するback numberのボーカル・清水依与吏の3名。『海のはじまり』は、元恋人の死をきっかけに、娘の存在を知った目