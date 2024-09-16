＜亀山早苗の恋愛時評＞次々と報道される有名人の結婚離婚。その背景にある心理や世相とは？ 夫婦関係を長年取材し『夫の不倫がどうしても許せない女たち』（朝日新聞出版）など著書多数の亀山早苗さんが読み解きます。（以下、亀山さんの寄稿）◆中村芝翫との誕生日ツーショットをあげる「サレ妻」三田寛子の胸の内夫の誕生日にバースデーケーキが乗った皿を持ち、ふたりで微笑む姿。そんな夫婦仲円満な写真をSNSにアップした三田