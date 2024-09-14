「先日、友人たち数人で久しぶりに船橋の石田純一さんの焼き肉店に行ったんです。そこに、以前はいらっしゃった共同経営の女性がいませんでした。どうやらケンカ別れしてしまったそうなんです」（船橋市内の飲食店関係者）石田純一（70）が2人の共同経営者とともに『焼肉ジュンチャン』をオープンさせたのは昨年5月のこと。「石田さんは船橋に地縁がなかったため当初は『なぜ船橋に？』『名前を貸しただけでしょ』と地元住民には否