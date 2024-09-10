HIKAKINの“金欠”は庶民と次元が違うのか……YouTuberHIKAKINが9月8日『HIKAKIN TV』を更新。高級時計を購入する様子を投稿した。HIKAKINと言えば、2024年1月の結婚発表動画の制作費に5200万を注ぎ込み、第1子誕生で子育てにもお金がかかっていると明らかにするなど、懐事情は厳しいと思われる。今回の動画でも、“金欠ぶり”を熱く語っていたが……。そこは、時計に目がないHIKAKIN。高級腕時計のコレクターとしても知ら