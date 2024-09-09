ファミリーマートが新たにハーゲンダッツの限定商品「トリプルキャラメル〜魅惑のクッキークランチ〜」を2024年9月17日（火）より全国の約16,300店舗で販売開始する。「トリプルキャラメル〜魅惑のクッキークランチ〜」は、甘く濃厚なキャラメルアイスクリームをベースに、ほろ苦いビターキャラメルソースを混ぜ込んだ一品。アイスクリームの上には、塩味が効いた塩キャラメルコーティングが施され、さらにザクザクとした食感のバ