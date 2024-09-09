食品メーカー「永谷園」（本社、東京都港区）は9月9日、「カップ入りお茶づけ海苔」「カップ入りさけ茶づけ」を全国で発売しました。【写真】お湯を注ぐと…（カップの中身）お湯を注いで3分待つだけで出来上がるという手軽さが売り。「場所を選ばずにお湯だけで完成するカップタイプのお茶づけを開発しました。これからはご自宅でしか味わえなかった『お茶づけでホッとする安心感』を、いつでもどこでも味わっていただけ