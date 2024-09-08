イギリス発のスタートアップ企業であるRem3dy Health (レメディ・ヘルス）は、3Dプリンターで7つの栄養成分を1粒にしたパーソナライズ・サプリメントグミ「NOURISH3D（ナリッシュ3D）」について、関西初となるポップアップストアを2024年8月28日（水）より大丸梅田店1階イベントスペースにて開催中だ。期間は9月17日（火）まで。今回、NOURISH3Dの生みの親である、Rem3dy Health Ltd. 創業者 兼 最高経営責任者（CEO）Melissa Snov