¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤ÏÍ­Ì¾¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¸¤Ç¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¡¢°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¡ÖÊÑ²½¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸þ¤­¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ì»þ´ü¤Î·Ð±ÄÉÔ¿¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2023Ç¯12·î´ü·è»»¤Ç¤ÏºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉHD¼ÒÄ¹¤ÎÆü¿§ÊÝ»á¤Ë¡¢·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯8·î1