Image: Apple 日本時間9月10日午前2時、Apple（アップル）の新型iPhone発表イベントが行なわれます。なにやら大きな変化があると噂されているので、購入を判断するためにも情報に敏感になっている人は多いでしょう（私もそうです）。すでにいくつものメディアが報じていますが、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxには、最大5倍光学ズームのテトラプリズムカメラが搭載されると噂されているん