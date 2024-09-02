美容ライターの遠藤幸子です。年齢とともに毛穴の悩みは深まっていく傾向にありますが、中でも厄介なのがたるみによる凹凸毛穴。ファンデーションや化粧下地が落ちて悪目立ちすることもあるだけに、部分用化粧下地でカバーしたいところです。今回は、口コミなどで高評価を得ている毛穴の凹凸をカバーするのに優れているプチプラの部分用化粧下地を3つピックアップ。それぞれの使用感やカバー力を比較しながらレビューします。