綾瀬と共演した映画『リボルバー・リリー』のイベントではっちゃけ気味のジェシー7月に『女性セブン』が報じたSixTONES・ジェシーと綾瀬はるかの11歳差熱愛。超人気アイドルと国民的女優のビッグカップルだが、ファンの間では今なお賛否が別れている。「明るいジェシーさんと天然の綾瀬さんがお似合いだと応援する声がある一方、デビュー5年めの若手の熱愛に『プロ意識が低い』という批判的な意見も多く見られました。そして、こ