EIF西日本(株)（資本金3億円、登記面＝岡山県津山市神戸88、代表小島進一郎氏）は、8月29日に東京地裁へ会社更生法を申請した。保全管理人には、岩崎晃弁護士（岩崎・本山法律事務所、東京都中央区八丁堀4-1-3、電話03-6222-7231）が選任されている。当社は、2011年（平成23年）12月に設立された環境資材メーカー。関係会社である(株)環境経営総合研究所（TDB企業コード：987814391、東京都渋谷区）の生産部門として、紙パウダ