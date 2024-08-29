熱愛中の森川葵と森本慎太郎8月29日発売の「週刊文春」がSixTONESの森本慎太郎と女優・森川葵の真剣交際を報じている。ふたりは4月期のドラマ『街並み照らす奴ら』（日本テレビ系）で共演したことをきっかけに交際。8月にタイ旅行を楽しんだという2人の空港での写真も掲載されている。SixTONESメンバーでは、7月にジェシーが綾瀬はるかとの真剣交際が伝えられたばかりとあって、Xでは落胆するファンの声があふれている。だが、