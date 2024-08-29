衛藤征士郎氏が裏金返納方針に「理解できない」発言 ネットでは怒りの声Smart FLASH

衛藤征士郎氏が裏金返納方針に「理解できない」発言 ネットでは怒りの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 河野太郎氏の裏金返納方針への衛藤征士郎氏の発言についてFLASHが報じた
  • 27日、返納について「われわれとしては理解できない」などと発言
  • この発言に、Xでは「あんたが理解できないわ」など怒りの声が爆発している
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