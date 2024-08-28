復帰コンサートをおこなった氷川きよし8月17日に復帰コンサートをおこなった氷川きよし。2022年大晦日NHK紅白歌合戦をもって活動を休止していたが、1年8か月ぶりにステージに立った。デビュー25周年を記念したコンサートで、約3時間にわたり32曲を熱唱した氷川。曲の合間には、「氷川きよしでも何者でもなくなり、自分を見つめ直した2023年からの1年あまり。その先へのスタートにあたり、これまでの氷川きよしを置いていくの