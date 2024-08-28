新型コロナの感染拡大や「迷惑動画」騒動を受け、回転寿司チェーンの多くでは、寿司をレーンに流すことをやめ、注文制にシフトしている。しかし、大手の中でくら寿司だけは「回転寿司」を維持している。いったいなぜなのか。ライターの鬼頭勇大さんが取材した――。（第1回）撮影＝プレジデントオンライン編集部■なぜくら寿司だけが「回転寿司」を続けるのか回転寿司といえば、その名の通りに寿司が店内のレーンをくるくると回っ