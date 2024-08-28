28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比30円高の3万8330円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8288.62円に対しては41.38円高。出来高は5492枚となっている。 TOPIX先物期近は2685ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38