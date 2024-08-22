サンドイッチ屋さんの朝は早い。そして売り切れも早い店がある。そんな“幻サンド”をもとめて、『おとなの週末』覆面調査隊が突撃しました！ 早ければ2時間で完売！西船橋『サンドイッチの店ハマヤ』 到着したのは朝6時5分。店内…サンドイッチ屋さんの朝は早い。そして売り切れも早い店がある。そんな“幻サンド”をもとめて、『おとなの週末』覆面調査隊が突撃しました！早ければ2時間で完売！西船橋『サンドイッチの店ハマ