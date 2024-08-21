ブレーブスのオスナは2本差の37本塁打で大谷を追っている【MLB】ブレーブス 3ー1 フィリーズ（日本時間21日・アトランタ）ドジャース大谷翔平投手とナ・リーグ本塁打王を争っているブレーブスのマルセル・オズナ外野手が20日（日本時間21日）、本拠地・フィリーズ戦で37号ソロを放った。トップの大谷を2本差で追走しているが、33歳の大砲は3冠王を意識しない理由について「オオタニはロボット」だからと、独特の表現で脅威の存