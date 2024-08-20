日本代表が史上最多のメダルを獲得し、過去いちばんと言ってもいいほどの盛り上がりを見せたパリ五輪。日本時間の8月11日に迎えた閉会式までの間、テレビは“オリンピック一色”。各局とも高い視聴率を稼ぎ、まさに“五輪バブル”だった。しかし、終わってしまえば平常の番組構成に戻らねばならないため、制作陣は視聴率獲得に頭を悩ませることになるという。【写真】「刑務所のほうが豪華やん」やす子が公開した『24時間』ラン