日清食品は9月2日、もはや“ごちそう”と呼ぶべき「特上 カップヌードル」シリーズ第2弾となる4品を発売する。価格は各259円（税別）。昨年発売した、いつもよりワンランク上のスープと具材が味わえる「特上 カップヌードル」シリーズ。今回、その第2弾として、新たな“特上体験”楽しめる「特上 カップヌードル」4品を発売する。「特上 カップヌードル」は、「特製松茸風味オイル」を加えて仕上げる、上品で奥深い味わいのス