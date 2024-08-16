8月18日まで、世界自然保護基金（WWF）ジャパンが開催するイベント「夏の風物“止”展」が、東京・渋谷ヒカリエ 8/COURTで開催されている。 今年も全国的に猛暑が続いているが、「地球沸騰化時代」とも言われる今、この先も同程度もしくはそれ以上の暑さが続けばどうなるのか。同イベントは、「夏の風物詩」に目を向けることで、訪れた人へ地球温暖化（気候変動）や再生可能エネルギーについて考えるきっかけを与えるものと