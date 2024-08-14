暑い日には、意識的に水分補給を心掛けている方も多いでしょう。水分補給のためのドリンクといえば、水・お茶・スポーツドリンクなどが代表的ですが、コーヒーは補給のための水分としては有効なのでしょうか？ 日頃からあまり水を飲まない方やコーヒーを愛飲している方の場合、アイスコーヒーで水分補給できるとすればうれしいと感じる方もいらっしゃるはずです。 本記事で