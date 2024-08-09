市販の焼き鳥をおいしく温め直す方法市販の焼き鳥をレンジで温め直すと、かたくなってしまうことも。今回はおいしく温め直す方法をご紹介します。フライパンを使うと、香ばしくやわらかく仕上がります。㋻買ってきた焼き鳥の美味しい温め直し方☆by 上野食堂ﾚﾝｼﾞで温めるよりも柔らかく・美味しく仕上がります!!一度お試す価値あり☆フライパンにクッキングシートを敷き、焼き鳥を並べ入れて両面を蒸し焼きにするだけで、で