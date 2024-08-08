スマートフォン向けモバイルゲーム「BTSクッキングオン：TinyTANレストラン（以下BTSクッキングオン）」が、正式にグローバル展開を開始した。 「BTSクッキングオン」は、韓国を含むアジアと北米、ヨーロッパなど全世界170ヶ国以上でリリース。韓国語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語など11ヶ国語でグローバルユーザーに向けて展開されている。＞＞「BTSクッキングオン：TinyTANレストラン」ダウンロードはコチラサービスを提