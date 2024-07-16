モーニング娘。」の元メンバーで歌手の田中れいなさんが2024年7月15日、結婚・妊娠を発表した。発表文に「なかった情報」に対してネットでは称賛の声が寄せられている。「昔から自分がママになる事が夢だったのですごく嬉しいです！」田中さんの所属事務所は「弊社所属タレントの田中れいなが、結婚いたしますことをご報告させていただきます。結婚後も芸能活動を行っていく予定でございます」と報告。田中さんは「私事ですがこ