お笑いタレントの有吉弘行が、7月16日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）に出演。そこで明かした「ロケ現場で一緒になりたくない先輩芸人」の名前が話題になっている。「有吉さんが『絶対にムリ』と名前をあげたのは、ネプチューンの名倉潤さんです。ただ、『ムリ』の理由は、名倉さんのことが苦手というのではなく、逆に『ありがたくて緊張してしまう』ということらしいんです