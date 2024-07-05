便秘サプリを1日30粒…王林の告白に医師警鐘「腸内バランス悪化」Smart FLASH

便秘サプリを1日30粒…王林の告白に医師警鐘「腸内バランス悪化」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 王林が3日の番組でサプリメントについて語ったとFLASHが伝えた
  • 1日30錠以上の便秘解消サプリを飲んでいるとの告白に、医師がコメント
  • 「腸内バランスの悪化」「異常なガス発生」の恐れがあると警鐘を鳴らした
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