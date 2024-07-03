スズキは2024年5月24日に、軽乗用車「ハスラー」を仕様変更するとともに、新しく「ハスラー タフワイルド」を発売した。タフで、アクティブな「ハスラー タフワイルド」ハスラーの仕様変更のポイントは、「HYBRID G」「HYBRID Gターボ」など4車種すべてのLEDヘッドランプを全車標準装備としたこと。また、「HYBRID X」「HYBRID Xターボ」は、ナノイー X1搭載フルオートエアコンを装備し、強い日差しを避ける360度プレミアムUV&