6月6日、名古屋市中村区の職場でみだらな行為をして同僚女性のポーチを汚したとして、28歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】同僚女性のポーチをみだらな行為で汚したか 中には生理用品が28歳男を逮捕「間違いなく僕がやったことです」 逮捕されたのは、名古屋市千種区に住む会社員・古田峻也容疑者28歳です。警察によりますと、古田容疑者は6月6日、自身が勤務する中村区内の住宅設備関係の会社で、同僚の2