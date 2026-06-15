夏といえば、やっぱりビールと餃子！暑い日は手作り餃子で乾杯！といきたいところですが、包むのが面倒なんですよね…。でも、「棒餃子」なら皮の両端を折りたたむだけなのでとっても簡単。パパっと作れるので、すぐに飲みたいときのおつまみにもぴったりです。具によってはヘルシーにも仕上がるので、お好みのアレンジを楽しんでみては？いろいろな具材で作る！棒餃子のアレンジカリッと軽いスティック餃子出典：https://www.inst