米ＣＮＮ放送が１１日（現地時間）報じたところによると、中国の有名観光地内の女子トイレに使用時間を示すタイマーが設置されていたことが明らかになり注目されている。報道によると、ユネスコ世界文化遺産であり、中国３大石窟として有名な山西省大同市にある雲崗石窟の女子トイレが石窟より注目を集めている。最近、中国の複数のメディアやソーシャルメディア（ＳＮＳ）に共有された映像を見ると、石窟の女子トイレの各室には発