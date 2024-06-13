6月11日の深夜に生放送されたラジオ番組『高橋文哉のオールナイトニッポンX』に芸人のやす子（25）がゲスト出演した。同番組のパーソナリティを務める高橋文哉（23）とやす子は、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります」のレギュラーメンバーとして現在共演中。二人は同企画の裏話なども繰り広げ、番組を盛り上げた。番組の後半でやす子はリスナーから寄せられた「今、会いたい有