東京・銀座の会員制クラブに侵入し、高級ウイスキーなどを盗んだとして、元ボーイの男が再逮捕されました。稲本恵司容疑者（39）は今年3月、自身が以前勤務していた銀座の会員制クラブに侵入し、店内に保管されていた高級ウイスキー「山崎25年」2本など、あわせて120万円相当を盗んだ疑いがもたれています。稲本容疑者は、同じ日にクラブに放火した疑いですでに逮捕されていますが、以前このクラブでおよそ8年間「ボーイ」として働